Станцию МЦК в Коптеве приведут в порядок

На станции МЦК «Коптево» после зимы будут вымыты фасады и приведены в порядок вестибюли. Генеральную уборку — не только здесь, но и на других станциях Московского центрального кольца — планируется завершить к 1 мая. Об этом сообщает официальный портал московской мэрии.

На станциях также приведут в порядок козырьки, входы и лестничные пролёты. Сухостой и мусор вокруг станций тоже будет убран.

Кстати, на территории нескольких транспортно-пересадочных узлов и станций МЦК проведут и озеленение, высадив новые деревья и кустарники. (ео)