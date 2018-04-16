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Станцию МЦК в Коптеве приведут в порядок
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Станцию МЦК в Коптеве приведут в порядок 

Управа района Коптево города Москвы 52 минуты назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
На станции МЦК «Коптево» после зимы будут вымыты фасады и приведены в порядок вестибюли. Генеральную уборку — не только здесь, но и на других станциях Московского центрального кольца — планируется завершить к 1 мая. Об этом сообщает официальный портал московской мэрии.
На станциях также приведут в порядок козырьки, входы и лестничные пролёты. Сухостой и мусор вокруг станций тоже будет убран.
Кстати, на территории нескольких транспортно-пересадочных узлов и станций МЦК проведут и озеленение, высадив новые деревья и кустарники. (ео)
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