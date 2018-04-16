Новое здание Дома русского зарубежья откроется в районе 

Новое здание Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына откроется к 100-летию со дня рождения русского писателя. Об этом 13 апреля рассказал мэр Москвы Сергей Собянин во время визита в здание.
— В Москве откроется очередное современное здание. В нем будут организовываться выставки, показы уникальных документов и экспонатов, — рассказал он.
В новом сооружении будут залы для постоянных и временных экспозиций, мастерские, технические и подсобные помещения.
Общая площадь строения составит 5,5 тысяч квадратных метров.
Напомним, что 100-летие со дня рождения писателя отпразднуют 11 декабря.