Новое здание Дома русского зарубежья откроется в районе

— В Москве откроется очередное современное здание. В нем будут организовываться выставки, показы уникальных документов и экспонатов, — рассказал он.

В новом сооружении будут залы для постоянных и временных экспозиций, мастерские, технические и подсобные помещения.

Общая площадь строения составит 5,5 тысяч квадратных метров.

Напомним, что 100-летие со дня рождения писателя отпразднуют 11 декабря.