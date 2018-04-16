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Москву на всю неделю накроют проливные дожди
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Москву на всю неделю накроют проливные дожди 

ТК «Звезда» 54 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Осадки в столичном регионе могут выпасть уже в понедельник, 16 апреля.
На смену теплой погоде Москву накроют проливные дожди. Самые обильные осадки ожидаются во вторник и среду.
Дожди в московском регионе могут начаться уже в понедельник вечером, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста «Метеобюро» столицы Татьяну Позднякову. Так, 16 апреля температура воздуха составит +17 градусов, в Московской области термометры покажут +20 градусов. 17 апреля может выпасть до 22 мм осадков, а на следующий день прольются сильные дожди, пишет Гидрометцентр России.
Начало рабочей недели будет теплым. По данным синоптиков, ночью минимальная температура составит +5…+7 градусов, днем воздух прогреется до +15…+18 градусов. В четверг термометры покажут +5…+6 градусов, днем +13…+15. В последующие дни температура воздуха будут постепенно понижаться. Так, 20 апреля столбики термометра покажут +1…+6 градусов ночью, днем +1-…+15 градусов. В выходные ночная температура воздуха повысится на 1 градус, а днем составит +14 до +19 градусов. Кроме того, в субботу и воскресенье возможны осадки.
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