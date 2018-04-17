В рамках реновации в Москве построят сотни километров дорог

Заммэра подчеркнул, что при проектировании кварталов реновации большое внимание уделяется вопросам транспортного обеспечения. «Предполагается строительство несколько сотен километров дорог и внутриквартальных проездов», — уточнил он.

Новая дорожная сеть, несмотря на то, что будет состоять в основном из локальных трасс, существенно улучшит транспортную ситуацию в городе, отметил Хуснуллин.

"Появятся новые проезды и пути объезда. Ведь сегодня многие застроенные районы как мешки — тупиковые, а при квартальной застройке они станут транзитными, или как принято говорить у проектировщиков — проницаемыми", — приводит его слова "Интерфакс"

В 2018 году, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, в столице построят и реконструируют около 115 километров дорог, развязок, тоннелей и эстакад.