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В рамках реновации в Москве построят сотни километров дорог
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В рамках реновации в Москве построят сотни километров дорог 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Заммэра подчеркнул, что при проектировании кварталов реновации большое внимание уделяется вопросам транспортного обеспечения. «Предполагается строительство несколько сотен километров дорог и внутриквартальных проездов», — уточнил он.
Новая дорожная сеть, несмотря на то, что будет состоять в основном из локальных трасс, существенно улучшит транспортную ситуацию в городе, отметил Хуснуллин.
Ранее директор Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Михаил Блинкин говорил, что плотность дорожной сети в городе вырастет в ходе реализации программы.
"Появятся новые проезды и пути объезда. Ведь сегодня многие застроенные районы как мешки — тупиковые, а при квартальной застройке они станут транзитными, или как принято говорить у проектировщиков — проницаемыми", — приводит его слова "Интерфакс".
В 2018 году, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, в столице построят и реконструируют около 115 километров дорог, развязок, тоннелей и эстакад.
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