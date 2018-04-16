Ещё
М. Хуснуллин: Сотни километров новых дорог планируется построить при реализации программы реновации
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

М. Хуснуллин: Сотни километров новых дорог планируется построить при реализации программы реновации 

Агентство «Москва» 1 час назад
Несколько сотен километров новых дорог планируется построить в Москве в ходе реализации программы реновации жилфонда столицы. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства столицы со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политик и строительства Марата Хуснуллина.
«При проектировании новых кварталов в рамках программы реновации мы уделяем большое внимание вопросам транспортного обеспечения этих территорий. Предполагается строительство несколько сотен километров дорог и внутриквартальных проездов», — приводятся в сообщении слова М. Хуснуллина.
По словам главы Стройкомплекса, новая дорожная сеть должна существенно улучшить транспортную ситуацию в городе. «Это будут хоть и не большие, а локальные трассы, но очень важные для создания районных связей», — пояснил М. Хуснуллин.
Агентство «Москва»: последние новости
Соревнования по скоростному сбору мусора пройдут в Москве 29 апреля Три медведя проснулись в Московском зоопарке С.Собянин обратился к В.Путину с просьбой о создании в Москве научно-производственного кластера
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль призвал россиян не играть в прятки308
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии129
На Россию надвигаются опасные заморозки30
Трамп предъявил России новое обвинение81
Центробанк поменял планы84
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
03:07
Кобзон доставлен в больницу
Шоу-бизнес
07:59
Трамп предъявил России новое обвинение
США В мире
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
02:01
Лев Лещенко забыл слова главной песни
Шоу-бизнес
20:06
В Москву возвращаются перелетные птицы
Новости Москвы
01:01
Москвичи пособирают мусор на бегу
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение