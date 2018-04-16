М. Хуснуллин: Сотни километров новых дорог планируется построить при реализации программы реновации

Несколько сотен километров новых дорог планируется построить в Москве в ходе реализации программы реновации жилфонда столицы. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства столицы со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политик и строительства Марата Хуснуллина.

«При проектировании новых кварталов в рамках программы реновации мы уделяем большое внимание вопросам транспортного обеспечения этих территорий. Предполагается строительство несколько сотен километров дорог и внутриквартальных проездов», — приводятся в сообщении слова М. Хуснуллина.

По словам главы Стройкомплекса, новая дорожная сеть должна существенно улучшить транспортную ситуацию в городе. «Это будут хоть и не большие, а локальные трассы, но очень важные для создания районных связей», — пояснил М. Хуснуллин.