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В конце апреля изменится расписание электричек
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В конце апреля изменится расписание электричек 

Префектура Зеленоградского административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
Перевозчик Ленинградского направления АО «Московско-Тверская ППК» сообщает, что для повышения качества обслуживания пассажиров с 28 апреля пригородный поезд №6513 (Клин — Москва) будет делать дополнительную остановку на пункте «Березки дачные». В связи с этим расписание поезда изменится, но незначительно.
Также несущественно поменяется расписание поездов №7503 («Ласточка», Тверь — Москва) и №7597 (Конаково — Москва).
Информация об изменениях расписания пригородных поездов размещается на информационных стендах АО «МТ ППК», на сайтах «МТ ППК», Яндекс. Расписание и ТУ-ТУ.
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