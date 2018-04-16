В конце апреля изменится расписание электричек

Перевозчик Ленинградского направления АО «Московско-Тверская ППК» сообщает, что для повышения качества обслуживания пассажиров с 28 апреля пригородный поезд №6513 ( Клин Москва ) будет делать дополнительную остановку на пункте «Березки дачные». В связи с этим расписание поезда изменится, но незначительно.

Также несущественно поменяется расписание поездов №7503 («Ласточка», Тверь — Москва) и №7597 ( Конаково — Москва).

Информация об изменениях расписания пригородных поездов размещается на информационных стендах АО «МТ ППК», на сайтах «МТ ППК», Яндекс. Расписание и ТУ-ТУ.