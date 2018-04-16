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Около 50 тысяч столичных пенсионеров начали заниматься по программе «Московское долголетие»
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Около 50 тысяч столичных пенсионеров начали заниматься по программе «Московское долголетие» 

Управа района Арбат города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Арбат города Москвы
Всего поступило более 79 тысяч заявок от столичных жителей старшего возраста. Из них почти пять тысяч принадлежат жителям Центрального административного округа.
Занятия полностью бесплатные. Они разделены на три базовых направления: досуг и творчество, спорт и обучение. Всего образовано 2873 группы в разных районах Москвы. Еще более тысячи формируются.
На официальном сайте мэра и Правительства Москвы отметили, что участником программы смогут стать горожане пенсионного возраста с постоянной столичной пропиской. Консультацию по записи в группы можно получить по телефону горячей линии: +7 (495) 221-02-82 с 8:00 до 20:00 каждый день.
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