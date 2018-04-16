Около 50 тысяч столичных пенсионеров начали заниматься по программе «Московское долголетие»

Всего поступило более 79 тысяч заявок от столичных жителей старшего возраста. Из них почти пять тысяч принадлежат жителям Центрального административного округа.

Занятия полностью бесплатные. Они разделены на три базовых направления: досуг и творчество, спорт и обучение. Всего образовано 2873 группы в разных районах Москвы . Еще более тысячи формируются.