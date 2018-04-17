В Москве откроется самая высокая смотровая площадка

В Москве откроется самая высокая в Европе смотровая площадка

На 89-м этаже «Башни Федерация. Восток» в деловом центре «Москва-Сити откроется самая высокая в России и Европе смотровая площадка PANORAMA360, пишет РБК.

Кроме обзорной площадки, здесь появятся фабрика мороженого и несколько развлекательных зон. В одной из них предусмотрено проекционное шоу с эффектом погружения, интерактивный гид в формате дополненной реальности и выставка виртуальных 3D-моделей башен „Москва-Сити“.

На площадке планируется регулярное проводить выставки концерты и мастер-классы. Напомним, что восточная башня комплекса „Федерация“ — самый высокий небоскреб в Европе: его высота составляет 374 метров.