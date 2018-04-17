Ещё
В Москве откроется самая высокая смотровая площадка
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве откроется самая высокая в Европе смотровая площадка 

Inmyroom 1 час назад
Фото: www.inmyroom.ru
На 89-м этаже «Башни Федерация. Восток» в деловом центре «Москва-Сити откроется самая высокая в России и Европе смотровая площадка PANORAMA360, пишет РБК.
Кроме обзорной площадки, здесь появятся фабрика мороженого и несколько развлекательных зон. В одной из них предусмотрено проекционное шоу с эффектом погружения, интерактивный гид в формате дополненной реальности и выставка виртуальных 3D-моделей башен „Москва-Сити“.
На площадке планируется регулярное проводить выставки концерты и мастер-классы. Напомним, что восточная башня комплекса „Федерация“ — самый высокий небоскреб в Европе: его высота составляет 374 метров.
Inmyroom: последние новости
Власти Москвы утвердили еще семь площадок для реновации Россиянам запретят тратить на жилье больше 15% доходов Минстрой поддержал отказ от ипотеки без первоначального взноса
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль прокомментировал новую атаку на Сирию8
Еще одна страна вступилась за Россию147
Путин придумал способ победить коррупцию684
Россия готовит самые жесткие санкциям США46
Российский «Панцирь» отбил атаку США839
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
03:42
Смоделирован ядерный взрыв вблизи Белого дома
В мире США
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
01:03
Охота россиян за просрочкой попала на видео
Общество
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
02:55
Москвичей ждет неприятный сюрприз
Общество Новости Москвы
03:07
Кобзон доставлен в больницу
Шоу-бизнес
07:59
Трамп предъявил России новое обвинение
США В мире
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение