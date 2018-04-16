В Москву возвращаются перелетные птицы

В Москву с приходом весны возвращаются перелетные птицы

Зяблики, черные дрозды, белобровики и другие перелетные птицы возвращаются в Москву после зимовки с приходом весны, сообщили РИА Новости в ГПБУ "Мосприрода".

"Весна — возвращаются перелетные птицы, обновляют свои жилища животные, у некоторых видов начались хлопоты, связанные с будущим потомством. Прилетели зяблики, вернулись певчие и черные дрозды, белобровики", — рассказали РИА Новости специалисты учреждения.

Среди птиц есть и те, кто уже приступил к наращиванию потомства. Так, серая неясыть уже вывела своих птенцов, а дневные хищные птицы — ястреб-перепелятник и ястреб-тетеревятник только приступили к высиживанию яиц, рассказали специалисты. Кладкой яиц и обустройством гнезд также озаботились самки крякв. Как отмечают в "Мосприроде", уже к концу мая жители смогут наблюдать вереницы утят, ровным строем передвигающихся по водоему за своей мамой.

"В апреле на гнездование к водоемам планируемого фаунистического заказника "Долгие пруды" на северо-востоке Москвы прилетают озерные чайки, камышницы и лысухи. К маю, как правило, возвращаются мухоловки-пеструшки, крачки", — добавили в учреждении.

Весенние перемены коснулись жизни и зверей. Так, прибавление семейства ожидают бобры, живущие на реке Химке более 10 лет. Период гона сейчас переживают белки — самые популярные обитатели зеленых территорий столицы. Специалисты уточняют, что сейчас жители могут заметить у белок активное поведение: зверьки бегают друг за другом, делая перерыв лишь для поиска корма в лесу или для посещения кормушек. В целом же белки пока не спешат с линькой, оставаясь по-зимнему серыми, пояснили специалисты.

"После зимней спячки у ежиков начинается брачный период. В мае часто между самцами происходят драки из-за самок. Зрелище это довольно странное — они кусают друг друга за ноги, морду, толкаются, используют в бою свои иглы. Во время драки ежи громко сопят и фыркают. После битвы победитель часами кружит возле самки, защищая свой ценный приз", — рассказали в "Мосприроде".

По наблюдениям специалистов, свою активность начали проявлять насекомые — бабочки, мухи, комары, но насекомых пока не так много. Из бабочек, например, специалистам удалось увидеть крапивницу.

"В Москворецком и в Кузьминках в пятницу были обнаружены крокусы, в Кусково — пролеска сибирская, а хохлатка плотная — в Долине реки Сетунь", — отметили собеседники агентства.

Ранее сообщалось, что в московских парках и лесах расцвели первоцветы, а в Московском зоопарке после зимы очнулись медведи, сурки, тушканчики и еноты.