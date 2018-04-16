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Столичный сезон дождей: к середине недели на город обрушится почти половина месячной нормы осадков
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Столичный сезон дождей: к середине недели на город обрушится почти половина месячной нормы осадков 

Вечерняя Москва 54 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
Москву ожидает первая весенняя гроза.
В ночь со вторника на среду, 17-18 апреля, в столичном регионе пройдет первая гроза. По прогнозу синоптиков, за сутки выпадет до 27 миллиметров осадков.
Во вторник, 17 апреля, максимальная температура воздуха в столице составит плюс 15-17 градусов, в Подмосковье столбик термометра будет колебаться в районе 12-17 градусов. К вечеру начнется дождь и на город может выпасть до 7 миллиметров осадков.
В ночь на среду дождь усилится и может перерасти в грозу. Днем 18 апреля дождь постепенно ослабнет, а к вечеру прекратится вовсе.
— По прогнозу, суммарное количество осадков в период с 15:00 17 апреля до 21:00 18 апреля составит 9-22 мм, местами до 27 мм. 18 апреля ночь теплая, 10-12 градусов, и днем в городе 13-15, по области 10-15 градусов, — говорится в публикации на портале «Метеоновости».
Отмечается также, что средняя суточная температура воздуха будет соответствовать началу мая.
К четвергу, 19 апреля, в Московский регион придет похолодание. Температура воздуха начнет понижаться. Ночью столбик термометра отпустится до плюс 1-6 градусов, а днем воздух прогреется до 10-15 градусов тепла. Существенных осадков не ожидается.
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