Памятник А. Пушкину в центре Москвы помоют во вторник

Во вторник, 17 апреля, сотрудники ГБУ «Автомобильные дороги ЦАО» помоют памятник Александру Пушкину на Пушкинской площади. Об этом сообщили в пресс-службе ЦАО.

«Завтра, в 11:00 ГБУ «Автомобильные дороги ЦАО» будет проводить помывку памятника А. Пушкину на Пушкинской площади», — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе ГБУ «Гормост» сообщили, что в рамках месячника по благоустройству, который проходит в столице с 1 по 30 апреля, уже выполнены работы по очистке Триумфальной арки на Кутузовском проспекте и скульптур на Манежной площади. ГБУ «Гормост» запланирована промывка всех 17 памятников и скульптур (произведений монументального и монументально-декоративного искусства), находящихся в оперативном управлении учреждения.