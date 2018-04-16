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Памятник А. Пушкину в центре Москвы помоют во вторник
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Памятник А. Пушкину в центре Москвы помоют во вторник 

Агентство «Москва» 1 час назад
Во вторник, 17 апреля, сотрудники ГБУ «Автомобильные дороги ЦАО» помоют памятник Александру Пушкину на Пушкинской площади. Об этом сообщили в пресс-службе ЦАО.
«Завтра, в 11:00 ГБУ «Автомобильные дороги ЦАО» будет проводить помывку памятника А. Пушкину на Пушкинской площади», — говорится в сообщении.
Ранее в пресс-службе ГБУ «Гормост» сообщили, что в рамках месячника по благоустройству, который проходит в столице с 1 по 30 апреля, уже выполнены работы по очистке Триумфальной арки на Кутузовском проспекте и скульптур на Манежной площади. ГБУ «Гормост» запланирована промывка всех 17 памятников и скульптур (произведений монументального и монументально-декоративного искусства), находящихся в оперативном управлении учреждения.
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