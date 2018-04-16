«Активные граждане» выбрали мероприятия для открытия летнего сезона в столичных парках

Большее количество проголосовавших выразили желание посетить в день открытия летнего сезона концерты современной музыки — около 19,64 процента.

Стали известны итоги голосования «Музыка, перформансы или танцы: как столичные парки откроют летний сезон» на сайте «Активный гражданин».

— В проекте «Активный гражданин» подведены итоги голосования «Музыка, перформансы или танцы: как столичные парки откроют летний сезон». Оно прошло в два этапа, в которых приняли участие 208 тысяч 852 и 204 тысячи 579 человек соответственно. Они смогли проголосовать по программе 19 столичных парков и выбрать до трех активностей в каждом из них. Больше всего голосов участники отдали за Парк Горького (36,72 процента голосов), парк «Сокольники» (24,74 процента), парк Победы на Поклонной горе (15,11 процента), сад «Эрмитаж» (13,14 процента) и Измайловский парк (12,26 процента), — сообщили в пресс-службе проекта.

— Более тысячи человек сделали свои предложения по программе открытия летнего сезона в парках. Среди них — творческие мастер-классы для взрослых и детей, выступления джазовых музыкантов и концерты с участием духовых инструментов. Затруднились с ответом всего лишь 0,64 процента участников голосования, чуть менее пяти процентов предпочли вариант провести все перечисленные активности, а 0,52 процента передали решение этого вопроса специалистам, — говорится в сообщении.

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