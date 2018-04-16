Парк «Сокольники» стал членом парковой ассоциации общественных пространств столицы

Парк «Сокольники» вошел в парковую ассоциацию общественных пространств Москвы наряду с такими общественными объектами, как сад «Эрмитаж» , парк «Зарядье», ботанический сад МГУ «Аптекарский огород», Московский зоопарк, музей-заповедник «Царицыно», Парк Горького и ВДНХ.

Учреждение объединения данного формата нацелено на создание комфортной среды в городах и предоставление возможности обмена опытом с другими регионами. По словам директора парка «Сокольники» и председателя совета ассоциации Андрея Лапшина, ассоциация стремится помочь региональным городам правильно позиционировать свои парки, правильно их создавать. Кроме того, А. Лапшин добавил, что ассоциация сможет проводить экспертную оценку проектных решений при создании будущих парков в разных городах, а также поддерживать небольшие парки.

Просветительская деятельность в этом направлении начнётся уже в мае текущего года. Акция пройдет в сотрудничестве с вузами. В рамках проекта запланирован цикл лекций «Популяризация парков среди городской молодежи». Данная программа будет основана на проведении презентаций с участием городской администрации и руководителей парков. В ходе реализации проекта жители районов получат возможность узнать, куда пойти, где можно отдохнуть, как получить информацию о событиях в столице.