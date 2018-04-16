Инженерную с улицей 800-летия Москвы соединят путепроводом к 2020 году

Андрей Бочкарев. Алтуфьевский район и Восточное Дегунино свяжет новый путепровод, который пройдет через пути Савеловского направления железной дороги. Его строительство планируют начать в этом году, а завершить — до 2020 года. Об этом рассказал руководитель Департамента строительства Москвы «Путепровод через пути Савеловского направления ж/д соединит улицу 800-летия Москвы с улицей Инженерная. Появится связь между районами Восточное Дегунино и Алтуфьевский, между Дмитровским и Алтуфьевским шоссе», — уточнил Андрей Бочкарев. До 2020 года планируется возвести пять таких путепроводов. Мост обеспечит выезд с Проектируемого проезда №2236 на улицу Хачатуряна. Районы Бутырский и Марьина Роща свяжет путепровод между улицами Добролюбова и Складочная. Через ж/д пути Ярославского направления протянется мост, который обеспечит проезд с улицы Менжинского на улицу Дудинка и выезд с Алтуфьевского шоссе через улицу Хачатуряна, Северный бульвар, проезд Дежнева, улицы Менжинского и Дудинка на Ярославское шоссе. Кроме того, путепроводы через ж/д пути появятся в составе крупных развязок на участках Северо-Западной и Северо-Восточной хорды и Южной рокады. (вт)