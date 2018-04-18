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Албин: все объекты к ЧМ-2018 в Петербурге будут сданы в срок
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Албин: все объекты к ЧМ-2018 в Петербурге будут сданы в срок 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Все объекты в Петербурге к чемпионату мира по футболу будут сданы в срок. Об этом заявил вице-губернатор Северной столицы Игорь Албин на своей странице в Twitter.
По словам Албина, все работы будут завершены на следующей неделе. «У нас есть поручение губернатора, в соответствии с которым все работы на станции метро „Новокрестовская“, пешеходный мост на Крестовском острове, а также мост через остров Серный должны быть завершены до 29 апреля», — написал вице-губернатор.
Ранее в СМИ появилась информация о том, пассажиров могут не пустить на станцию метро «Новокрестовская» в день ее открытия — 29 апреля.
ЧМ-2018 по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля.
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 Ещё 12 источников 
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