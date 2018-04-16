Электробусы начнут курсировать по столичным маршрутам до осени

Прокатиться на первых городских электробусах москвичи смогут уже в этом году.

Как заявил руководитель столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов , первые электробусы в Москве выйдут на линию до сентября 2018 года.

— В электробусах будет бесплатный Wi-Fi, они будут приспособлены для проезда маломобильных пассажиров, будет отвечать самым современным в мире требованиям, которые к электробусам предъявляются, — отметил Максим Ликсутов.

Кроме того, электробусы будут оснащены системами климат-контроля, видеонаблюдения, спутниковой навигацией, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств. А для «подпитки» электробусов всех производителей в столице будут унифицированы зарядные станции.