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Электробусы начнут курсировать по столичным маршрутам до осени
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Электробусы начнут курсировать по столичным маршрутам до осени 

Префектура Юго-Восточного административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Прокатиться на первых городских электробусах москвичи смогут уже в этом году.
Как заявил руководитель столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, первые электробусы в Москве выйдут на линию до сентября 2018 года.
— В электробусах будет бесплатный Wi-Fi, они будут приспособлены для проезда маломобильных пассажиров, будет отвечать самым современным в мире требованиям, которые к электробусам предъявляются, — отметил Максим Ликсутов.
Кроме того, электробусы будут оснащены системами климат-контроля, видеонаблюдения, спутниковой навигацией, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств. А для «подпитки» электробусов всех производителей в столице будут унифицированы зарядные станции.
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