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Строительство ТПУ «Волжская» отменено
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Строительство ТПУ «Волжская» отменено 

Префектура Юго-Восточного административного округа 2 часа назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Работы по проекту планировки территории транспортно-пересадочного узла «Волжская» завершены.
Такое решение было принято в рамках заседания градостроительно-земельной комиссии Москвы под председательством мэра города.
Как сообщил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев, ранее на базе станции «Волжская» Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена планировалось строительство ТПУ. Теперь часть реорганизуемой промышленной территория на пересечении Волжского бульвара и улицы Маршала Чуйкова, которая ранее входила в границы ТПУ, будет использована под комплексную жилую застройку.
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