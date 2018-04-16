Строительство ТПУ «Волжская» отменено 

Работы по проекту планировки территории транспортно-пересадочного узла «Волжская» завершены.
Такое решение было принято в рамках заседания градостроительно-земельной комиссии Москвы под председательством мэра города.
Как сообщил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев, ранее на базе станции «Волжская» Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена планировалось строительство ТПУ. Теперь часть реорганизуемой промышленной территория на пересечении Волжского бульвара и улицы Маршала Чуйкова, которая ранее входила в границы ТПУ, будет использована под комплексную жилую застройку.