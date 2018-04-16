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В середине рабочей недели в Москву вернутся холода
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В середине рабочей недели в Москву вернутся холода 

Москва меняется 1 час назад
Фото: Москва меняется
Холодная погода с дождем ожидает москвичей и гостей столицы в среду. Ночью столбики термометров опустятся до +2 градусов. Об этом сообщает Агенство городских новостей «Москва».
«Во второй половине недели, в четверг, мы сначала окажемся в тыловой части циклона, дожди начнут прекращаться, они будут носить кратковременный, ливневый характер. Но с северо-восточными ветрами к нам будут поступать холодные воздушные массы. Впрочем, температура только вернется в рамки нормы. В ночь на четверг уже температура понизится до плюс 5, днем будет не выше 11-13 градусов тепла. А в пятницу, благодаря влиянию гребня повышенного атмосферного давления, распогодится, дожди прекратятся. Ночью очень свежо, плюс 2-4 градуса, днем потеплеет до плюс 13 градусов», — пояснили в «Фобосе».
Отмечается, что во вторник на погоду Москвы будет оказывать влияние циклон, который будет приближаться с запада.
Фото © Андрей Гореловский / Москва меняется
Текст © Александр Сапожник / Москва меняется
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