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В Москве во вторник ожидается до +20°С
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В Москве во вторник ожидается до +20°С 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +18 до +20°С.
Днем облачно с прояснениями. Небольшой дождь, местами умеренный. Ветер южный, 5-10 м/c.
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.
Ранее сообщалось, что понедельник стал самым теплым 16 апреля в Москве за 70 лет.
"О том, побит ли 100-летний рекорд, пока неизвестно. Но этот день в любом случае будет самым теплым за последние 70 лет, потому что до этого самая высокая температура 16 апреля была в 2005 году и составляла 19,5 градуса. У нас уже больше 20 градусов на станции ВДНХ", — сказала специалист городского метеобюро Татьяна Позднякова.
Также ранее жителей Подмосковья предупредили о грозе и ливнях 17 апреля.
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