Реконструкцию к/т «Художественный» продлят

Реконструкция кинотеатра «Художественный» продлится до конца 2020 года

Реконструкция кинотеатра "Художественный" в Москве продлится до конца 2020 года. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест) Москвы.

"Градостроительно-земельная комиссия города Москвы, возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 12 апреля 2018 года согласилась с продлением срока исполнения обязательств инвестора по проведению реставрации кинотеатра "Художественный" и приспособления его для дальнейшего использования по адресу: Арбатская площадь, вл. 14, стр. 1", — говорится в сообщении.

Отмечается, что срок исполнения обязательств АО "Художественный" по проведению реконструкции продлен до 31 декабря 2020 года.

Кинотеатр был передан в аренду АО "Художественный" в декабре 2016 года в рамках государственно-частного партнерства. Стоимость реконструкции оценивается в 1 млрд рублей, работы планировалось закончить в 2018 году.

"Художественный" является объектом культурного наследия регионального значения и входит в мировую тройку кинотеатров, имеющих столетнюю историю. Он открылся на Арбатской площади в 1909 году и показывал фильмы вплоть до 2014 года, когда был закрыт на реконструкцию.

"Художественный" стал первым российским кинотеатром, построенным как отдельное здание. Знаменит он также и тем, что именно в его залах проходили премьерные показы фильма "Броненосец "Потемкин", первых отечественных фильмов в звуке "Путевка в жизнь" и в цвете — "Груня Корнакова", кроме того, кинотеатр не прекращал свою работу даже во время Великой Отечественной войны.