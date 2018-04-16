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В Москве не планируют в ближайшее время менять тарифы на парковку
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В Москве не планируют в ближайшее время менять тарифы на парковку 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Генеральный директор ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» Александр Гривняк заявил, что тарифы на парковку в Москве сбалансированы и меняться в ближайшее время не будут.
«Я могу сказать, что повышение, которое мы провели в декабре 2016 года, было достаточно сбалансированным. Мы проводили достаточное количество опросов населения, изучали данные коллег из Центра организации дорожного движения, мы приобщали к этой работе дополнительно международных и российских экспертов. На сегодняшний день нет смысла что-то менять», — сказал в эфире телеканала «Москва 24» Гривняк.
Платная парковка в Москве появилась в ноябре 2012 года, в качестве эксперимента она была введена на 21 улице в центре города. С 25 декабря 2013 года платную парковку ввели во всех районах внутри Садового кольца. С 25 декабря 2014 года платную парковку ввели на участках внутри Третьего транспортного кольца и на некоторых участках за его пределами.
Затем 10 октября 2015 года был реализован первый этап точечного ввода платной парковки на отдельных участках на 95 улицах, второй этап расширения провели 26 декабря 2015 года. С 26 декабря 2016 года в Москве вновь произошло точечное расширение платных парковок. В новую зону вошли 206 улиц в 47 районах города, платные парковки появились вблизи очагов ДТП и точек наибольшего притяжения автомобилей.
Также со 2 декабря 2016 года повышен тариф на оплату уличных парковок, максимальная стоимость в 200 рублей за час установлена на 133 наиболее загруженных улицах в пределах Третьего транспортного кольца.
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