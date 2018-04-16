Более 300 мероприятий проведут в столице в Дни исторического и культурного наследия

Экскурсии, квесты и мастер-классы пройдут в столице в рамках Дней исторического и культурного наследия.

— Из года в год москвичи проявляют большой интерес к нашему городу, его культуре, наследию, — отметил руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов . — Я думаю, что этот интерес нужно только поддерживать и развивать. По сложившейся традиции Мосгорнаследие подготовило праздничную программу мероприятий, которая в 2018 году продлится с 18 апреля по 31 мая.

Всего будет организовано более 300 мероприятий, причем программа постоянно дополняется. Ознакомиться с обновлениями можно на открывшемся сайте www.dni-naslediya.ru, где можно также и записаться на участие в мероприятиях.

Помимо традиционных экскурсий, пройдут также квесты, лекции, мастер-классы, фотовыставки, фотоконкурсы и другие активности. В течение апреля и мая на официальных страницах Департамента культурного наследия города Москвы в социальных сетях пройдут фотоконкурсы и викторины, победители которых станут участниками эксклюзивной VR-экскурсии (с очками виртуальной реальности) «Москва, которой не было».

А в честь открытия Дней исторического и культурного наследия 18 апреля у станции метро «Новокузнецкая» волонтеры «Мосволонтера» проведут танцевальный флешмоб, а уличные артисты пригласят всех желающих присоединиться к танцу, экскурсионной программе и принять участие в квесте по Пятницкой улице, который стартует в 16.20.