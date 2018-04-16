В садовых товариществах москвичей по просьбам дачников построено 20 детских площадок

Как отметил Владимир Жидкин , еще шесть детских площадок были построены в садовых товариществах на территории ТиНАО.

Двадцать детских площадок построено за пять лет в садовых некоммерческих товариществах москвичей, сообщил руководитель столичного Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

— По этим детским площадкам были обращения граждан к мэру Москвы Сергею Собянину , — говорит глава ведомства, — и он поручил их построить за счет средств из городского бюджета. Садовые некоммерческие товарищества расположены на территории Московской и сопредельных областей, они были организованы столицей для горожан льготных категорий, поэтому бюджет города и участвует в их благоустройстве.

Как отметил Владимир Жидкин, еще шесть детских площадок были построены в садовых товариществах на территории ТиНАО. — Всего на сооружение 26-ти площадок было израсходовано порядка семи миллионов рублей, — уточнил он.

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