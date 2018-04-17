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На МКАД реконструируют сразу 3 развязки
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На МКАД реконструируют сразу 3 развязки 

Вести.Ru 38 минут назад
Фото: Вести.Ru
Стало известно, что в ближайшее время на Московской кольцевой автомобильной дороге будут реконструированы три развязки. Как сообщает РИА «Новости», они расположены на пересечении МКАД с улицами Липецкая, Генерала Дорохова и Верхние Поля.
По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, в ряде районов, прилегающих к Кольцевой дороге, планируется обновить и расширить дорожную сеть. Например, в районе поселка Северный.
И вообще, за прошедшие годы на пересечении МКАД с вылетными магистралями было реконструировано 14 крупных транспортных развязок. В будущем планируется создание дублеров на некоторых участках.
Также, по словам заместителя столичного градоначальника, будут созданы новые удобные съезд.
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