Названы ошибки москвичей в «Тотальном диктанте»

Названы самые частые ошибки москвичей в «Тотальном диктанте»

Больше всего ошибок участники «Тотального диктанта» в Москве допустили в словах «чересчур», «струганый» и «палисадник». Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на координатора акции в столице Марию Ровинскую.

«Почему-то очень по-разному писали слово «чересчур»: «через чур», «через-чур» тоже было. Также «струганные» вместо «струганые», «полесадник» вместо «палисадник»», — рассказала она.

Образовательная акция «Тотальный диктант» прошла 14 апреля, автором текста стала писательница Гузель Яхина . В Москве в ней приняли участие 20 тысяч человек.

Акция проводится ежегодно в формате добровольного диктанта для всех желающих, впервые она прошла в 2004 году.