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Названы ошибки москвичей в «Тотальном диктанте»
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Названы самые частые ошибки москвичей в «Тотальном диктанте» 

Мослента 40 минут назад
Больше всего ошибок участники «Тотального диктанта» в Москве допустили в словах «чересчур», «струганый» и «палисадник». Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на координатора акции в столице Марию Ровинскую.
«Почему-то очень по-разному писали слово «чересчур»: «через чур», «через-чур» тоже было. Также «струганные» вместо «струганые», «полесадник» вместо «палисадник»», — рассказала она.
Образовательная акция «Тотальный диктант» прошла 14 апреля, автором текста стала писательница Гузель Яхина. В Москве в ней приняли участие 20 тысяч человек.
Акция проводится ежегодно в формате добровольного диктанта для всех желающих, впервые она прошла в 2004 году.
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