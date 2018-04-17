Благоприятные условия для рассеивания вредных выбросов ожидаются в Москве 17 апреля днем

Благоприятные условия для рассеивания вредных выбросов ожидаются в Москве 17 апреля днем, сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы со ссылкой на данные Мосэкомониторинга.

«В первую половину ночи на фоне ослабления процессов рассеивания выбросов отмечалось повышение уровня загрязнения атмосферного воздуха. Впоследствии прошедший дождь способствовал очищению столичного воздуха, станции мониторинга фиксировали снижение уровня загрязнения. В дневные часы ожидаются метеоусловия, способствующие интенсивному рассеиванию выбросов в атмосфере», — говорится в сообщении.

По данным синоптиков, к вечеру в столичном регионе снова начнутся дожди.