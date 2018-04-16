Жителям Москвы в течение рабочей недели понадобятся зонтики

МОСКВА , 16 апреля. / ТАСС /. Дожди придут в Москву на смену яркому и почти летнему солнцу в течение новой рабочей недели, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Согласно прогнозу, небольшие дожди местами могут пройти в столичном регионе уже днем в понедельник, во вторник и среду они перерастут в умеренные. Такая погода может продержаться вплоть до выходных. Всего за это время может выпасть до половины (24 мм) месячной нормы осадков, которая в апреле составляет 44 мм. Пик дождей ожидается в среду: может выпасть 17 мм осадков.

В понедельник и вторник в регионе будет по-летнему тепло. 16 апреля в Москве воздух прогреется до 15-17 градусов, а по области до 14-19 градусов. 17 апреля в столице столбики термометров поднимутся до 18-20 градусов, а в Подмосковье до 15-20 градусов. Не слишком холодной будет и ночь на вторник: в Москве воздух успеет охладиться до плюс 7-9 градусов, а по области ожидается от 4 до 9 градусов тепла.

Ночь на среду, 18 апреля, будет на градус теплее предыдущей: в столице прогнозируется 8-10 градусов, а по области 5-10 градусов. А вот дневные температуры в регионе начнут немного понижаться. Столбики термометров в Москве поднимутся до 13-15 градусов, а в Подмосковье до 12-17 градусов. Ожидаются порывы ветра до 12-17 м/с.