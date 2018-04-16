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Тип станции «Нижние Мневники» изменился на островной
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Тип станции «Нижние Мневники» изменился на островной 

Вечерняя Москва 11 часов назад
Фото: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
Внести изменения в проект было необходимо по техническим причинам.
Тип строящейся станции столичного метро «Нижние Мневники» изменился с берегового на островной.
— Тип станции был изменен с береговой по испанской технологии на обычную островную. Однако стилистика осталась неизменной, — сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, слова которого приводит пресс-служба Москомархитектуры.
По его словам, внести изменения в проект было необходимо по техническим причинам.
Отмечается, что концепция оформления станции «Нижние Мневники» была выбрана в ходе открытого международного конкурса. Станция и эскалаторы будут оформлены в стиле брутализм. В центре разместится ярко-красный объект, эскалаторы украсят красные балки распорных конструкций.
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