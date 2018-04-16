Тип станции «Нижние Мневники» изменился на островной

Внести изменения в проект было необходимо по техническим причинам.

Тип строящейся станции столичного метро «Нижние Мневники» изменился с берегового на островной.

— Тип станции был изменен с береговой по испанской технологии на обычную островную. Однако стилистика осталась неизменной, — сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, слова которого приводит пресс-служба Москомархитектуры.

По его словам, внести изменения в проект было необходимо по техническим причинам.

Отмечается, что концепция оформления станции «Нижние Мневники» была выбрана в ходе открытого международного конкурса. Станция и эскалаторы будут оформлены в стиле брутализм. В центре разместится ярко-красный объект, эскалаторы украсят красные балки распорных конструкций.