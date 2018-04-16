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Ремонт в переходах и вестибюлях метро закончится к июню
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Ремонт в переходах и вестибюлях метро закончится к июню 

Ясенево 1 час назад
Фото: Ясенево
Ремонт на станции метро Ясенево подходит к завершению.
В столице существует обширная программа по благоустройству вестибюлей и станций Московского метрополитена, а также подземных переходов, прилегающих к ним. Об этом рассказал руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов в своем интервью газете «Москва За калужской заставой».
Он также отметил, что станции метро, расположенные в районе Ясенево вошли в число первых, где начался ремонт вестибюлей и подземных переходов.
М. Ликсутов отметил, что в районе Ясенево — на станциях метро «Ясенево» и «Новоясеневская» ремонт практически завершен. Осталось только обустроить навесы над лестничными сходами. Это планируется сделать до 1 июня 2018 года.
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