Ремонт в переходах и вестибюлях метро закончится к июню

Ремонт на станции метро Ясенево подходит к завершению.

В столице существует обширная программа по благоустройству вестибюлей и станций Московского метрополитена, а также подземных переходов, прилегающих к ним. Об этом рассказал руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов в своем интервью газете «Москва За калужской заставой».

Он также отметил, что станции метро, расположенные в районе Ясенево вошли в число первых, где начался ремонт вестибюлей и подземных переходов.

М. Ликсутов отметил, что в районе Ясенево — на станциях метро «Ясенево» и «Новоясеневская» ремонт практически завершен. Осталось только обустроить навесы над лестничными сходами. Это планируется сделать до 1 июня 2018 года.