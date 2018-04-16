Почти половина месячной нормы осадков выпадет к среде в Москве

Специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в столице к среде может выпасть почти половина месячной нормы осадков. Дожди начнутся во вторник вечером. Об этом 16 апреля сообщило РИА «Новости»

Завтра к вечеру ожидаются уже существенные изменения погоды. К вечеру начнутся кратковременные дожди

— Татьяна Позднякова.

По данным Метеобюро, во вторник вечером прольется от двух до семи миллиметров осадков. Наиболее неблагоприятная погода ожидается в ночь на среду: будет кратковременный дождь, не исключена гроза.

Мы ожидаем, что с завтрашнего вечера до конца дня 18-го числа на Москву выпадет значительное количество осадков — от 9 до 22 миллиметров, что является почти половиной от месячной нормы осадков

— Татьяна Позднякова.

В понедельник синоптики заявили о рекордном потеплении 16 апреля в Москве. Температура воздуха может побить рекорд этого дня столетней давности и составит от 19 до 21 градусов тепла.