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Почти половина месячной нормы осадков выпадет к среде в Москве
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Почти половина месячной нормы осадков выпадет к среде в Москве 

360tv.ru 47 минут назад
Фото: 360tv.ru
Специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в столице к среде может выпасть почти половина месячной нормы осадков. Дожди начнутся во вторник вечером. Об этом 16 апреля сообщило РИА «Новости».
Завтра к вечеру ожидаются уже существенные изменения погоды. К вечеру начнутся кратковременные дожди
— Татьяна Позднякова.
По данным Метеобюро, во вторник вечером прольется от двух до семи миллиметров осадков. Наиболее неблагоприятная погода ожидается в ночь на среду: будет кратковременный дождь, не исключена гроза.
Мы ожидаем, что с завтрашнего вечера до конца дня  18-го  числа на Москву выпадет значительное количество осадков — от 9 до 22 миллиметров, что является почти половиной от месячной нормы осадков
— Татьяна Позднякова.
В понедельник синоптики заявили о рекордном потеплении 16 апреля в Москве. Температура воздуха может побить рекорд этого дня столетней давности и составит от 19 до 21 градусов тепла.
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