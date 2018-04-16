Собянин и Воробьев подписали соглашение об улучшении качества питьевой воды

По словам Собянина, за последние годы реализован целый ряд серьезных проектов, улучшающих качество воды в Москве.

В свою очередь Воробьев отметил укрепление отношений между Москвой и областью. Новое соглашение позволит расширить сеть водозаборных узлов в Подмосковье, добавил глава Подмосковья.

Подписанный документ между Москвой и Подмосковьем предусматривает модернизацию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, создание условий для привлечения долгосрочных частных инвестиций в эту сферу, развитие системы госрегулирования и реализацию совместных мероприятий в отрасли, отмечает издание.