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Собянин и Воробьев подписали соглашение об улучшении качества питьевой воды
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Собянин и Воробьев подписали соглашение об улучшении качества питьевой воды 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев подписали соглашение об улучшении качества питьевой воды в Московском регионе, сообщает «Вечерняя Москва».
По словам Собянина, за последние годы реализован целый ряд серьезных проектов, улучшающих качество воды в Москве.
В свою очередь Воробьев отметил укрепление отношений между Москвой и областью. Новое соглашение позволит расширить сеть водозаборных узлов в Подмосковье, добавил глава Подмосковья.
Подписанный документ между Москвой и Подмосковьем предусматривает модернизацию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, создание условий для привлечения долгосрочных частных инвестиций в эту сферу, развитие системы госрегулирования и реализацию совместных мероприятий в отрасли, отмечает издание.
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