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Испытания «Новокрестовской» отложили на неделю из-за неполадок
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Испытания «Новокрестовской» отложили на неделю из-за неполадок 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
Запуск пробного проезда до новой станции петербургского метро «Новокрестовская» отложили из-за ошибок, выявленных комиссией. Испытания на новой станции должны были состояться сегодня, 16 апреля.
Прошлой ночью «Новокрестовская» проходила очередную комиссию, которая выявила недочеты. Строителям дали неделю на их устранение.
Новая станция должна открыться для пассажиров уже 29 апреля. Её запуск приурочили к футбольному матчу между петербургским «Зенитом» и московским «ЦСКА» на стадионе «Санкт-Петербург».
Сообщается, что на станции завершаются отделочные работы: установлены декоративные панели на стенах, смонтированы стеклянные двери, которые будут работать по принципу горизонтального лифта. К станции подано напряжение по постоянной схеме электроснабжения. Также 10 апреля электричество дали и на следующей станции «Беговая». На обеих станциях должны в скором времени начать испытания подъемного оборудования (эскалаторов, травалаторов), а также проверки работы электросетей, подстанций и другого инженерного оборудования.
Вокруг будущего вестибюля «Новокрестовской» уже разобрали строительный городок, а сейчас там ведутся работы по благоустройству. У павильона станции также должна появиться парковка в 5,5 тыс. мест.
Также известно, что между «Новокрестовской» и стадионом «Санкт-Петербург» откроют временный пешеходный мост.
По материалам «ДП»
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