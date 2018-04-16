Работы по реставрации кинотеатра «Художественный» в Москве продлили до конца 2020 года 

Власти Москвы одобрили продление срока исполнения обязательств инвестора по реставрации кинотеатра «Художественный» до конца 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы комитета столицы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.
«Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 12 апреля 2018 года согласилась с продлением срока исполнения обязательств инвестора по проведению реставрации кинотеатра «Художественный» и приспособления его для дальнейшего использования по адресу: Арбатская площадь, владение 14, строение 1 (ЦАО)», — говорится в сообщении.
Кинотеатр «Художественный» имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Его площадь составляет около 2,6 тысячи квадратных метров.
«ГЗК согласилась продлить срок исполнения обязательств АО «Художественный» (ранее АО «Пионер») по проведению реконструктивных работ по сохранению здания и приспособления его для дальнейшего использования до 31 декабря 2020 года», — пояснил председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Константин Тимофеев.