Московский кинотеатр «Алмаз» превратят в стеклянный корабль

Кинотеатр «Алмаз», который расположен в центре Москвы , на Шаболовке, после реконструкции станет похожим на стеклянный корабль. Об этом сообщил официальный портал мэра и правительства города.

Дизайн для здания уже утвержден Москомархитектурой. Кроме кинозалов в «Алмазе» откроются магазины, кафе и киоски.

Общая площадь нового строения будет равняться свыше пяти тысячам квадратных метров.

Реконструкции подвергнут и кинотеатр «Рассвет», который расположен на севере Москвы. Фасад здания планируют выполнить из стекла и сделать практически полностью прозрачным.

В нем также установят панорамные окна с видом на пешеходную зону с подсветкой и лавочками.

Реконструкцию обоих кинотеатров планируют завершить до конца 2019 года.

Накануне стало известно, когда после ремонта откроется кинотеатр «Современник» на Чистых Прудах. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, работы должны войти в финальную стадию в ближайшее время. Их хотят завершить до начала театрального сезона, который стартует в сентябре.