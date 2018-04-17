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Кинотеатр «Алмаз» превратят в стеклянный корабль
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Московский кинотеатр «Алмаз» превратят в стеклянный корабль 

360tv.ru 1 час назад
Кинотеатр «Алмаз», который расположен в центре Москвы, на Шаболовке, после реконструкции станет похожим на стеклянный корабль. Об этом сообщил официальный портал мэра и правительства города.
Дизайн для здания уже утвержден Москомархитектурой. Кроме кинозалов в «Алмазе» откроются магазины, кафе и киоски.
Общая площадь нового строения будет равняться свыше пяти тысячам квадратных метров.
Реконструкции подвергнут и кинотеатр «Рассвет», который расположен на севере Москвы. Фасад здания планируют выполнить из стекла и сделать практически полностью прозрачным.
В нем также установят панорамные окна с видом на пешеходную зону с подсветкой и лавочками.
Реконструкцию обоих кинотеатров планируют завершить до конца 2019 года.
Накануне стало известно, когда после ремонта откроется кинотеатр «Современник» на Чистых Прудах. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, работы должны войти в финальную стадию в ближайшее время. Их хотят завершить до начала театрального сезона, который стартует в сентябре.
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