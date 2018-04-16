Возле столичных читален можно будет припарковать велосипед

Теперь горожане могут приехать в библиотеку на велосипеде, спокойно оставить транспорт возле читальни и не бояться, что с ним что-то случится.

Как уточняется на сайте Мэра и Правительства Москвы , около 23 библиотек, расположенных в восьми столичных округах (ВАО, ЗАО, ЗелАО, СВАО, ЦАО, ЮАО, ЮВАО, ЮЗАО), уже появились велопарковки. Планируется, что в будущем их станет больше. За это новшество проголосовали участники проекта «Активный гражданин». Предложение оборудовать у входов в читальни велопарковки поддержали 71,3% москвичей.

Кроме того, 89,1 процента активных граждан проголосовали за возможность сканирования, распечатки и ламинирования документов в библиотеках. Сейчас эта новая услуга доступна посетителям 321 библиотеки.