Поправки в законодательство могут быть внесены перед выборами мэра Москвы

"Работа над законодательством идет постоянно, так как федеральное законодательство достаточно динамичное. Сейчас мы анализируем, что необходимо сделать, поэтому возможно будут внесены поправки в московские законы перед выборами мэра", — сказал в понедельник ТАСС Шапошников.

На сайте Мосгордумы сообщается, что мэром Москвы Сергеем Собяниным уже внесен законопроект «О внесении изменений в закон города Москвы от 6 июля 2005 года № 38 „Избирательный кодекс города Москвы“, который предлагает продлить время голосования в день выборов на два часа — до 22:00 мск, а также закрепить право Общественной палаты (ОП) города Москвы назначать наблюдателей в избирательные комиссии, действующие на территории города Москвы.

Столичный парламент может рассмотреть соответствующий законопроект в среду, 18 апреля.

Выборы мэра Москвы состоятся во второе воскресенье сентября 2018 года.