Ещё
Поправки в законодательство могут быть внесены перед выборами мэра Москвы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Поправки в законодательство могут быть внесены перед выборами мэра Москвы 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников не исключил внесение новых поправок в столичное законодательство перед предстоящими в сентябре выборами мэра.
"Работа над законодательством идет постоянно, так как федеральное законодательство достаточно динамичное. Сейчас мы анализируем, что необходимо сделать, поэтому возможно будут внесены поправки в московские законы перед выборами мэра", — сказал в понедельник ТАСС Шапошников.
На сайте Мосгордумы сообщается, что мэром Москвы Сергеем Собяниным уже внесен законопроект «О внесении изменений в закон города Москвы от 6 июля 2005 года № 38 „Избирательный кодекс города Москвы“, который предлагает продлить время голосования в день выборов на два часа — до 22:00 мск, а также закрепить право Общественной палаты (ОП) города Москвы назначать наблюдателей в избирательные комиссии, действующие на территории города Москвы.
Столичный парламент может рассмотреть соответствующий законопроект в среду, 18 апреля.
Выборы мэра Москвы состоятся во второе воскресенье сентября 2018 года.
ТАСС: последние новости
Московский зоопарк первым в городе внедрит подземные мусороприемники "Танцующий" фонтан заработает в "Лужниках" в дни проведения чемпионата мира по футболу Праздничные фейерверки в День Победы запустят в 15 московских парках
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии333
Федеральный канал опозорился с Сирией73
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз112
«Грязная сторона раскованного поведения»35
«Врата» в Крым за 32 миллиарда138
Видео
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
00:42
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз
Экономика Личный счет
04:11
В России началась блокировка Telegram
Интернет Наука и техника
10:15
Монтажники завалили опорой автокран
Безумный мир
02:38
Над тяжелобольным Зайцевым издевались битый час
Шоу-бизнес
01:14
Названы ошибки москвичей в «Тотальном диктанте»
Новости Москвы Общество
05:06
В Москве нашли комнату за 14 миллионов рублей
Новости Москвы Недвижимость
03:39
В работе ГЛОНАСС произошел сбой
Наука и техника Происшествия
00:38
Медведи вышли из спячки
Новости Москвы
00:40
Друг Джигарханяна сделал серьезное заявление
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение