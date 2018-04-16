В Москве к среде выпадет почти половина месячной нормы осадков 

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Почти половина месячной нормы осадков может выпасть в Москве к среде вместе с дождями, которые начнутся вечером вторника, сообщила РИА Новости главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.
"Завтра к вечеру ожидаются уже существенные изменения погоды. К вечеру начнутся кратковременные дожди", — рассказала Позднякова РИА Новости.
По данным Метеобюро, вечером вторника на город прольется от 2 до 7 миллиметров осадков, но наиболее неблагоприятная погода ожидается в среду: в ночь на 18 апреля ожидается кратковременный дождь, местами сильный, и не исключена гроза.
"Мы ожидаем, что с завтрашнего вечера до конца дня 18-го числа на Москву выпадет значительное количество осадков — от 9 до 22 миллиметров, что является почти половиной от месячной нормы осадков", — отметила собеседница агентства.
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