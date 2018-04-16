42 тыс. человек обратились за помощью в центр мобильности метро Москвы с начала года

Инспекторы центра обеспечения мобильности столичного метро оказали помощь более чем 42 тысячам пассажиров с начала года. Как сообщает официальный портал мэра столицы, чаще всего помощь требовалась людям с нарушениями зрения и детским группам. Также инспекторы помогали пожилым людям и другим пассажирам, требующим особого внимания. Для помощи людям в инвалидных креслах в подземке используются современные гусеничные подъемники. Кроме того, по предварительной заявке сотрудники метро сопровождают людей с ограничениями здоровья до расположенных рядом с подземкой музеев и выставочных площадок, а также встречать их после завершения экскурсии.