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К строительству Большого кольца метро привлекут ещё 12 тоннелепроходческих комплексов
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К строительству Большого кольца метро привлекут ещё 12 тоннелепроходческих комплексов 

Говорит Москва 56 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
По его словам, работы идут на всех участках новой линии, в них задействовано семь подобных агрегатов. Увеличение производительной мощности позволит своевременно запускать отдельные отрезки Большого кольца.
Так, до конца года планируется открыть участок от «Петровского парка» до «Нижней Масловки». Далее по графику — завершение основных работ на западном и юго-восточном участке Большой кольцевой линии. Замкнуть её должны в 2022 году.
Управляющей компанией по строительству новых линий и станций московского метро значится АО «Мосинжпроект».
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