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Еще 12 тоннелепроходческих комплексов могут запустить для строительства БКЛ метро в ближайшее время
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Еще 12 тоннелепроходческих комплексов могут запустить для строительства БКЛ метро в ближайшее время 

Агентство «Москва» 38 минут назад
Об этом сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства столицы со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.
«На сегодняшний день у нас развернуты работы на всех участках Большой кольцевой линии. Проходку ведут семь тоннелепроходческих комплексов, а в перспективе мы планируем задействовать еще 12 щитов», — приводятся в сообщении слова М. Хуснуллина.
Он отметил, что такая интенсификация работ позволит своевременно запускать отдельные участки БКЛ.
«Уже до конца года мы планируем открыть участок от «Петровского парка» до «Нижней Масловки». К настоящему времени построены и введены в эксплуатацию тоннели между этими двумя станциями, а за «Нижней Масловкой» организованы оборотные тупики. Сама станция находится на финальном этапе строительства», — пояснил М. Хуснуллин.
По его словам, в дальнейшем планируется завершить основные работы на западном и юго-восточном секторе. «Это позволит нам запустить в 2020 г. маршрут от „Рассказовки“ до „Некрасовки“ по Калининско-Солнцевской, Кожуховской линиям и Большому кольцу», — отметил М. Хуснуллин.
В пресс-службе напомнили, что Большая кольцевая линия метро будет включать в себя 31 станцию. Длина линии составит 67 км, она будет иметь 21 пересадку на другие станции метро и Московского центрального кольца (МЦК). Завершить строительство нового кольца планируется в 2021-2022 гг. Ожидается, что после того, как БКЛ замкнется, пассажиропоток на ней может составить до 380 млн человек в год. ​
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