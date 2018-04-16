Запуск фейерверков в День Победы пройдет в Таганском парке

Об этом 16 апреля сообщил официальный сайт мэра и Правительства Москвы

— Праздничные фейерверки в День Победы пройдут в 15 парках Москвы . Столичное небо украсят золотые пионы, разноцветные хризантемы. Кроме того, к ним добавятся красные, зеленые, желтые и синие шары, — говорится в объявлении на сайте.

Добавим, что в настоящий момент в столичных парках прорабатывается программа к празднику. Горожане смогут проголосовать за входящие в нее действия на портале «Активный гражданин».

Жители и гости города посмотрят на салют 9 Мая в 22:00. Его длительность составит около пяти минут. За это время специальные орудия произведут более 80 тысяч выстрелов.