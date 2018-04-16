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Порядка 10 объектов культуры планируется сдать до конца года
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Порядка 10 объектов культуры планируется сдать до конца года 

Департамент градостроительной политики города Москвы 45 минут назад
В 2018 году планируется сдать в эксплуатацию 10 объектов культуры. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
«До конца года планируем завершить работу на 10 объектах культуры. В том числе, к лету планируем завершить строительство концертного зала в «Зарядье». Это будет объект мирового уровня, его открытия ждут многие москвичи. А в трехлетней перспективе город получит 32 новых культурных объекта», — рассказал Марат Хуснуллин.
Заместитель мэра отметил также, что уже полностью завершены работы по строительству другого знакового объекта — нового четырехэтажного здания Дома русского зарубежья на Нижней Радищевской улице.
Сегодня мэра Москвы Сергей Собянин осмотрел новый корпус Дома русского зарубежья, открыть который планируется в декабре в день столетнего юбилея Александра Солженицына
Департамент градостроительной политики города Москвы: последние новости
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