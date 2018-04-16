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В ЮЗАО возле библиотек появились велопарковки
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В ЮЗАО возле библиотек появились велопарковки 

Каховка 33 минуты назад
Фото: Каховка
Возле 23 библиотек в восьми округах Москвы появились зоны парковки двухколесного транспорта. Об этом сообщил официальный портал Мэра и Правительства Москвы.
«У московских читален появились велопарковки, а в самой библиотеке теперь можно заламинировать документы. За эти новшества проголосовали участники проекта «Активный гражданин»», — написано в сообщении.
Голосование по вопросам улучшения работы московских библиотек проводилось на портале «Активный гражданин» в январе 2016 года, в котором приняло участие 205 тысяч человек. Предложение оборудовать у входов в читальни велопарковки поддержали 71,3 процента участников голосования.
Сейчас зоны парковки велосипеда появились возле 23 библиотек в различных округах Москвы. В будущем планируют количество велопарковок увеличить.
Также в библиотеках ЮЗАО доступна новая услуга: сканирование, распечатка, ламинирование документов в специальных аппаратах за определенную плату.
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