В ЮЗАО возле библиотек появились велопарковки

Возле 23 библиотек в восьми округах Москвы появились зоны парковки двухколесного транспорта. Об этом сообщил официальный портал Мэра и Правительства Москвы.

«У московских читален появились велопарковки, а в самой библиотеке теперь можно заламинировать документы. За эти новшества проголосовали участники проекта «Активный гражданин»», — написано в сообщении.

Голосование по вопросам улучшения работы московских библиотек проводилось на портале «Активный гражданин» в январе 2016 года, в котором приняло участие 205 тысяч человек. Предложение оборудовать у входов в читальни велопарковки поддержали 71,3 процента участников голосования.

Сейчас зоны парковки велосипеда появились возле 23 библиотек в различных округах Москвы. В будущем планируют количество велопарковок увеличить.

Также в библиотеках ЮЗАО доступна новая услуга: сканирование, распечатка, ламинирование документов в специальных аппаратах за определенную плату.