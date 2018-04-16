Рекорд тепла 1920 года может быть повторен в Москве 16 апреля

Воздух в столице в понедельник может прогреться до 21 градуса. Таким образом, в столице 16 апреля может быть побит рекорд тепла 1920 года, сообщает телеканал Москва 24.

Так тепло в этот день в последний раз было 98 лет назад. При этом в городе могут начаться дожди: Москва окажется под влиянием атлантического циклона.

Облаков станет заметно больше и начнутся осадки. Вечером ожидается +15 градусов, а ночная температура окажется на уровне +9 градусов.

Ранее сообщалось, что москвичей ожидает теплая, но дождливая неделя. Во вторник будет 18… 20 градусов. В среду ожидается 13–15 градусов. Все эти дни ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду.

В четверг также прольется дождь. Столбики термометров покажут 10–15 градусов. В пятницу похолодает до 8–13 градусов. Ветер северный будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду. В субботу столбики термометров снова поднимутся почти до 20 градусов.