Более 42 тыс. человек сопроводили работники Центра обеспечения мобильности пассажиров метро с начала года

Более 42 тыс. человек сопроводили инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) столичного метро с начала 2018 г., сообщили в пресс-службе ГУП «Московский метрополитен».

«С начала года инспекторы Центра обеспечения мобильности Московского метрополитена сопроводили более 42 тыс. пассажиров. Помощь при перемещении по метро чаще всего требовалась детским группам и людям с нарушениями зрения», — говорится в сообщении.

Уточняется, что инспекторы ЦОМП сопроводили более 33 тыс. детей с начала года. Их помощь также пригодилась порядка 5,2 тыс. человек, страдающих из-за проблем со зрением. Кроме того, сотрудники ЦОМП сопроводили 1,2 тыс. детей-инвалидов и порядка 900 родителей с детскими колясками. Инспекторы также помогали пожилым людям, инвалидам по слуху и другим пассажирам, требующим особого внимания.

«Сотрудники ЦОМП работают не только по предварительным заявкам, но и дежурят в часы пик на станциях метро. Здесь к ним обращаются пассажиры, которым требуется помощь на месте. С начала года дежурные инспекторы ЦОМП сопроводили порядка 700 таких пассажиров», — приводятся в сообщении слова первого заместителя начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Романа Латыпова

В пресс-службе отметили, что центр обеспечения мобильности пассажиров Московского метрополитена был образован 14 октября 2013 г. для оказания помощи гражданам с ограниченными возможностями в передвижении. Инспекторы центра оказывают услуги по максимально безопасному и комфортному передвижению по метрополитену маломобильных категорий граждан. За все время работы инспекторов бесплатным сопровождением воспользовались более 774 тыс. пассажиров.