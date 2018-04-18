Еще 23 новых поезда «Москва» поставят в столичное метро до конца года

До конца текущего года ожидается поставка еще 23 поездов нового типа «Москва» для работы в столичной подземке, эти составы более вместительны, имеют широкие дверные проемы и оборудованы по последнему слову техники, сообщается на официальном сайте мэра Москвы

В Московском метрополитене теперь курсируют 43 поезда «Москва» нового поколения. Инновационные составы перевозят пассажиров на самой загруженной линии столичной подземки — Таганско-Краснопресненской.

«Тридцать три поезда вышли на Таганско-Краснопресненскую линию в 2017 году, еще 10 — в первом квартале этого года. До конца 2018 года мы ожидаем поставку еще 23 новых составов. Таким образом, подвижной состав наиболее востребованной линии метро будет обновлен на 80% в рекордные сроки (менее чем за два года)», — сказал заммэра столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов

Он добавил, что к концу 2019 года составы, следующие по «фиолетовой» ветке, полностью заменят поездами «Москва».

Поезда нового поколения «Москва» вместительнее прежних: они могут перевозить более 1,5 тысяч человек. У них сквозной проход между вагонами, более широкие дверные проемы со световыми и звуковыми индикаторами, современные системы кондиционирования и обеззараживания воздуха. В вагонах также установлены USB-разъемы для зарядки гаджетов и сенсорные мониторы, которые помогут найти нужные станции, проложить маршрут и рассчитать время в пути.

Подвижной состав обновляется и на трамвайных маршрутах города. С прошлого года в столице начали запускать низкопольные трамваи нового поколения «Витязь-М». Они курсируют по восьми маршрутам, которые пролегают в центральных, восточных, северо-восточных и южных районах города. Всего пассажиров перевозят почти 150 «Витязей-М».

«Эти трамваи оборудованы системами климат-контроля и спутниковой навигации, камерами видеонаблюдения, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств. Транспорт адаптирован для маломобильных пассажиров: в них низкий пол, кнопки для вызова водителя, откидные аппарели и есть места для инвалидных колясок. До конца 2019 года в столицу поставят еще 300 таких трамваев», — добавляется в материале.