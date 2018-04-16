На 9 мая салют запустят в Воронцовском парке

В День Победы в пятнадцати городских парках прогремят более 80 тысяч залпов. Пиротехническое шоу начнется в 22.00 и будет длиться пять минут. Об этом сообщил официальный портал Мэра и Правительства Москвы.

«В честь Дня Победы праздничные фейерверки запустят в 15 парках столицы. Салют начнется 9 мая в 22:00 и продлится около пяти минут. За это время орудия дадут более 80 тысяч залпов. Вечернее небо украсят золотые пионы, разноцветные хризантемы и красные, синие, зеленые и желтые шары», — написано в сообщении.

В каждом парке будет свой собственный сценарий фейерверков.

В ЮЗАО посмотреть на фейерверки можно будет в Воронцовском парке.