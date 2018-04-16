Ещё
На 9 мая салют запустят в Воронцовском парке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На 9 мая салют запустят в Воронцовском парке 

Каховка 18 минут назад
Фото: Каховка
В День Победы в пятнадцати городских парках прогремят более 80 тысяч залпов. Пиротехническое шоу начнется в 22.00 и будет длиться пять минут. Об этом сообщил официальный портал Мэра и Правительства Москвы.
«В честь Дня Победы праздничные фейерверки запустят в 15 парках столицы. Салют начнется 9 мая в 22:00 и продлится около пяти минут. За это время орудия дадут более 80 тысяч залпов. Вечернее небо украсят золотые пионы, разноцветные хризантемы и красные, синие, зеленые и желтые шары», — написано в сообщении.
В каждом парке будет свой собственный сценарий фейерверков.
В ЮЗАО посмотреть на фейерверки можно будет в Воронцовском парке.
Каховка: последние новости
В Московском зоопарке вышли из зимней спячки сурки Путин поддержал идею Собянина о создании в Москве единого научного кластера После реконструкции на ВДНХ открылся павильон «Космос»
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией198
На Россию надвигаются опасные заморозки28
«Грязная сторона раскованного поведения»25
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии28
«Россия 24» выдала обстрел ЛНР за атаку на Сирию93
Видео
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
00:38
Медведи вышли из спячки
Новости Москвы
05:28
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии
Ближний Восток В мире
07:26
«Россия 24» выдала обстрел ЛНР за атаку на Сирию
Ближний Восток Армия
01:35
Россия не будет затягивать с ответом на санкции США
Конфликты Политика
00:46
Медведь отказался общаться с водителем
Общество Происшествия
00:54
Путин обсудил с Роухани ракетный удар по Сирии
Политика
00:28
Деньги из штанов вытащил ветер
Происшествия Криминал
05:28
CNN предоставил снимки «успешного» удара по Сирии
В мире Ближний Восток
01:02
Ярославские лужи преодолевают только каскадёры
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение