Москва 24 покажет, как приобрести киоск или павильон для бизнеса

17 апреля в Цифровом деловом пространстве состоится семинар «Уличная торговля: от идеи до киоска». Собравшиеся узнают о нестационарных торговых объектах на территории города, в их числе: киоски и павильоны на улицах города; киоски в подуличных переходах Московского метрополитена; киоски на территории московских парков; передвижные НТО и торговые автоматы; бахчевые развалы и елочные базары.