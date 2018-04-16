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Москва 24 покажет, как приобрести киоск или павильон для бизнеса
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Москва 24 покажет, как приобрести киоск или павильон для бизнеса 

Москва24 55 минут назад
Фото: Москва24
17 апреля в Цифровом деловом пространстве состоится семинар «Уличная торговля: от идеи до киоска». Собравшиеся узнают о нестационарных торговых объектах на территории города, в их числе: киоски и павильоны на улицах города; киоски в подуличных переходах Московского метрополитена; киоски на территории московских парков; передвижные НТО и торговые автоматы; бахчевые развалы и елочные базары.
Организатором мероприятия выступит департамент города Москвы по конкурентной политике. Прямую трансляцию можно увидеть 17 апреля в 15:30 на этой странице.
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