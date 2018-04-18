Поезда на фиолетовой линии московского метро обновят в 2019 году

На фиолетовой ветке столичного метро ходят уже 43 новых поезда «Москва». Это больше половины всего подвижного состава, обслуживающего линию. До конца года, сообщает портал мэра Москвы mos.ru , сюда придут еще 23 новых поезда.

Как сообщил сайту заммэра Москвы по транспорту Максим Ликсутов, полностью поезда на самой загруженной в столичном метро линии обновят к концу 2019 года.

Напомним, первая «Москва» вышла на Таганско-Краснопресненскую линию ровно год назад, в середине апреля 2017 года. За это время поезд претерпел небольшие доработки как в кабине машиниста, так и в салоне. Появились дополнительные USB-розетки, изменилась форма окон, исчезли вертикальные поручни на выходных площадках.

Напомним, поезда «Москва» вместительнее предыдущих моделей за счет сквозного прохода через весь состав, у них более широкие двери, установлены системы кондиционирования и обеззараживания воздуха, освещение может меняться с «холодного» утром на «теплое» вечером.

Следущей линией, на которую выйдет «Москва», должна стать Филевская, где сейчас идет капитальный ремонт. Туда запустят 6-вагонные составы (на Таганско-Краснопресненской ходят 8-вагонные) со специальной комплектацией салона первого и последнего вагона: сиденья там будут расположены, как в электричке, чтобы удобнее было смотреть в окно — линия открытая.

Кроме того, планируется, что инновационный поезд появится на Сокольнической и Замоскворецкой ветках.