Поезда на фиолетовой линии московского метро обновят в 2019 году 

На фиолетовой ветке столичного метро ходят уже 43 новых поезда «Москва». Это больше половины всего подвижного состава, обслуживающего линию. До конца года, сообщает портал мэра Москвы mos.ru, сюда придут еще 23 новых поезда.
Как сообщил сайту заммэра Москвы по транспорту Максим Ликсутов, полностью поезда на самой загруженной в столичном метро линии обновят к концу 2019 года.
Напомним, первая «Москва» вышла на Таганско-Краснопресненскую линию ровно год назад, в середине апреля 2017 года. За это время поезд претерпел небольшие доработки как в кабине машиниста, так и в салоне. Появились дополнительные USB-розетки, изменилась форма окон, исчезли вертикальные поручни на выходных площадках.
Напомним, поезда «Москва» вместительнее предыдущих моделей за счет сквозного прохода через весь состав, у них более широкие двери, установлены системы кондиционирования и обеззараживания воздуха, освещение может меняться с «холодного» утром на «теплое» вечером.
Следущей линией, на которую выйдет «Москва», должна стать Филевская, где сейчас идет капитальный ремонт. Туда запустят 6-вагонные составы (на Таганско-Краснопресненской ходят 8-вагонные) со специальной комплектацией салона первого и последнего вагона: сиденья там будут расположены, как в электричке, чтобы удобнее было смотреть в окно — линия открытая.
Кроме того, планируется, что инновационный поезд появится на Сокольнической и Замоскворецкой ветках.