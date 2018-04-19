Поезда «Москва» начнут курсировать еще на четырех линиях столичного метро 

Поезда нового поколения «Москва» запустят еще на четырех линиях московского метро. Об этом сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов.
"В 2017 году на Таганско-Краснопресненскую линию вышли 33 поезда, в первом квартале 2018 года — еще 10 поездов. До конца 2018 года ожидается поставка 23 составов. Также поезда выйдут на Филевскую, Калужско-Рижскую, Кожуховскую и Сокольническую линии", — сказал он, передает ТАСС.
Ликсутов также добавил, что в ближайшее время будет объявлен конкурс на поставку 594 вагонов новой серии.
Инновационные составы «Москва» вместительнее прежних: они могут перевозить более 1,5 тысячи человек. У них сквозной проход между вагонами, более широкие дверные проемы со световыми и звуковыми индикаторами, современные системы кондиционирования и обеззараживания воздуха.
Помимо этого, в вагонах установлены USB-разъемы для зарядки гаджетов и сенсорные мониторы, которые помогут найти нужные станции, проложить маршрут и рассчитать время в пути.