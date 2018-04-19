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Поезда «Москва» начнут курсировать еще на четырех линиях столичного метро
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Поезда «Москва» начнут курсировать еще на четырех линиях столичного метро 

Москва24 23 минуты назад
Фото: Москва24
Поезда нового поколения «Москва» запустят еще на четырех линиях московского метро. Об этом сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов.
"В 2017 году на Таганско-Краснопресненскую линию вышли 33 поезда, в первом квартале 2018 года — еще 10 поездов. До конца 2018 года ожидается поставка 23 составов. Также поезда выйдут на Филевскую, Калужско-Рижскую, Кожуховскую и Сокольническую линии", — сказал он, передает ТАСС.
Ликсутов также добавил, что в ближайшее время будет объявлен конкурс на поставку 594 вагонов новой серии.
Инновационные составы «Москва» вместительнее прежних: они могут перевозить более 1,5 тысячи человек. У них сквозной проход между вагонами, более широкие дверные проемы со световыми и звуковыми индикаторами, современные системы кондиционирования и обеззараживания воздуха.
Помимо этого, в вагонах установлены USB-разъемы для зарядки гаджетов и сенсорные мониторы, которые помогут найти нужные станции, проложить маршрут и рассчитать время в пути.
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